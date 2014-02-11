Кривдник Чорновол відсидів п'ять років у Німеччині за грошові махінації - ЗМІ

Мама Зінченко Валентина Миколаївна розповіла «Вестям»: син - бабій і дуже любить гроші, але бити жінку не зміг би, та й коштів на придбання машини такого класу у нього не було - газозварник за спеціальністю жив у квартирі цивільної дружини, більшу частину часу грав у футбол, а коли щастило, підробляв сторожем у рідному Дніпродзержинську. Правда, раніше, за словами мами, Зінченко відсидів п'ять років у Німеччині за грошові махінації під час перекуповування машин.

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За словами заступника генпрокурора Романа Андрєєва, Зінченко і заарештований ще в грудні Роман Залюбовський (його рідні кажуть, що він теж працював сторожем, але раніше, як писали в соцмережах, Залюбовський зареєстрував своє підприємство по виробництву меблів, пізніше став засновником агентства нерухомості) - ті самі покупці «Порше», які в ніч нападу тестували авто на Бориспільській трасі, де їх, за свідченням Романа, зачепила Чорновол.

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Валентина Миколаївна підтверджує, що син їздив в Київ по справах, але запевняє: грошей на покупку «Порше» у нього не було. «Андрій одружився, коли йому ще не було 17 років. У нього є дочка і маленька онука, але з дружиною він розлучився давно, залишив їй квартиру. Останні кілька років жив у своєї цивільної дружини, грошей особливо не заробляв, розповідав, що підробляє у нас в Дніпродзержинську сторожем», - каже Валентина Зінченко.

Пенсіонерка запевняє: син просто намагався заробити грошей. «Як повернувся з Києва, Андрій ще з тиждень жив вдома. Привітав мене з Новим роком, потім ми дізналися всю цю історію, дізналися, що він втік у Росію, де у нас немає ні родичів, ні друзів. Він злякався, сказав мені: «Мам, вони хочуть на мене все повісити», - ділиться Валентина Миколаївна. При цьому, хто такі «вони», хто попросив пригнати авто з Києва і чи не починав Зінченко якийсь новий бізнес, жінка не знає.

У «спадок» від сина у пенсіонерки залишився доларовий кредит під заставу єдиного майна (квартири в Дніпродзержинську, де Валентина Миколаївна живе з великою родиною старшої дочки). «Виплачувати ще п'ять тисяч доларів десь, а пенсія у мене 1200 гривень», - зітхає Валентина.

Поки Росія готується передати українським правоохоронцям Андрія Зінченка, в Києві, в СІЗО, залишаються п'ятеро інших фігурантів справи. Днями ГПУ визнала, що адвоката з Броварів Андрія Насиковского і бізнесмена Олександра Храмцова в «Порше» не було, їх справи пообіцяли переглянути.

«Звинувачення вже подало звернення до суду з проханням змінити їм запобіжний захід», - сказав нам нардеп від «Батьківщини» Володимир Полочанінов, який раніше просив генпрокурора віддати Насиковского йому на поруки. Разом з тим у ГПУ говорять про ще двох підозрюваних у справі Чорновол: їх особи не встановлено, але відомо, що вони були серед тих, хто знаходився в «Порше» в ніч нападу на активістку, і, найімовірніше, представляють сторону покупців. А значить, цих інкогніто так і не здали ні Залюбовський, ні Зінченко.

На допиті Роман Залюбовський заявив, що «Шевроле» Чорновол підрізало їх «Порше» і навіть зачепило. Слідом почалася погоня (Роман казав, що вони хотіли наздогнати машину, щоб потім викликати ДАІ і страхову компанію і оформити ДТП) і численні зіткнення. Коли «Шевроле» вдалося зупинити, Залюбовський вискочив з машини і підійшов до «Шевроле». За відчиненими дверима водія стояла Чорновол. «Тоді я без слів двічі вдарив її в обличчя. Підбіг Андрій і теж наніс їй кілька ударів у голову»,- заявив Залюбовський.