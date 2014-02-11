Суд відмовив Тимошенко у задоволенні скарги

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила головуючий суддя Комінтернівського районного суду Антоніна Юр'єва.

Суддя взяла до уваги думку представників Качанівської колонії, прокурорів, які під час слухання висловили переконання, що рішення комісії Качанівської колонії від 17 січня 2014 року про відмову в пом'якшенні режиму Тимошенко є законним та обгрунтованим.

Суддя постановила, що засідання комісії відбулося без порушень.

Юр'єва додала, що Тимошенко може подати документи на пом'якшення режиму через 1 рік після оголошення рішення про відмову в задоволенні цієї скарги.

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 днів від дня її проголошення.

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Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід у місто. За словами захисника Сергія Власенка, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування.

17 січня ДПтС поінформувала, що комісія Качанівської виправної колонії (№ 54) відмовила Тимошенко у пом’якшенні умов тримання.