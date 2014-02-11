Кличко погодився на дебати з Януковичем тільки після його відставки

"ЗМІ пишуть, начебто Янукович готовий дебатувати зі мною. Не на Майдані, звичайно, бо там же "високооплачувані екстремісти", а на телебаченні", - написав Кличко. на своїй сторінці у Facebook.

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Політик зазначив, що теледебати є нормальною практикою під час передвиборчої кампанії в демократичних країнах. Відтак Кличко погодився взяти участь в телевізійних дебатах з Януковичем.

"Але спочатку він має зробити один мужній крок. В тій гострій політичній та економічній кризі, до якої довела Україну його влада, визнати свою відповідальність та подати у відставку. І в рамках президентської кампанії я в будь-який момент готовий зустрітися з Януковичем на дебатах", - заявив Кличко.

Як повідомляв раніше УНІАН, Президент Віктор Янукович готовий провести дебати з лідером "УДАРу" Віталієм Кличком на одному із загальнонаціональних телеканалів. При цьому, дебати можуть пройти на будь-якому каналі, який виступить з відповідною пропозицією, як на приватному, так і на державному.