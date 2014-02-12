Фюле та лідери опозиції обговорили питання вирішення кризи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу». (Фюле прибув до Києва 11 лютого – УНІАН).

Як зазначив лідер партії «УДАР» Кличко після зустрічі з Фюле, «перед тим, як провести переговори з Президентом, єврокомісар ще раз хотів дізнатися думку опозиції щодо варіантів вирішення кризи та розставити ключові акценти для пошуку компромісу». «Не тільки з опозицією, а й з тими людьми, які зараз вийшли на вулицю для того, щоб зміни в країні відбулися», - додав він.

Читайте такожФюле планує зустрітися з українськими політиками та активістамиУ свою чергу Яценюк після зустрічі з Фюле відзначив, що Європа готова надати всебічну підтримку Україні, і все залежить від того, чи готовий Янукович до прийняття відповідних рішень.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», Яценюк нагадав, що 10 лютого міністри країн-членів ЄС «прийняли рішення надати всецілу підтримку Україні»: «Така підтримка складається з політичного та економічного пакету».

Читайте такожФюле: ЄК звинувачує Росію в невиконанні зобовязань в рамках СОТСтосовно політичного пакету Яценюк наголосив, що на порядку денному нова Конституція, новій уряд та нова програма дій.

Економічний пакет, за його словами, – це «програма фінансової стабілізації від міжнародних фінансових інститутів, щоб не дати Україні збанкрутувати».

«Європейці - разом із нами, і все залежить від того, чи Янукович усвідомлює, де ми зараз знаходимося і які наслідки неприйняття ним відповідних рішень», - підкреслив голова політради «Батьківщини».