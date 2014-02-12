Львівська облрада ухвалила бюджет області на 2014 рік
Депутати Львівської обласної ради ухвалили бюджету області на 2014 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, документ 11 лютого на сесії облради підтримали 69 депутатів.
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У бюджеті передбачено загальний обсяг доходів у сумі 6 млрд 413 млн 622 тис. 700 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначили в сумі 6 млрд 253 млн 246 тис. 800 грн, спеціального фонду – 160 млн 375 тис. 900 грн, у тому числі бюджету розвитку – 7 млн грн.
Загальний обсяг видатків обласного бюджету Львівщини у 2014 році визначено у сумі 6 млрд 413 млн 22 тис. 700 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 6 млрд 199 млн 324 тис. 400 грн та видатків спеціального фонду бюджету – 213 млн 698 тис. 300 грн, бюджету розвитку – 60 млн 322 тис. 400 грн.
Читайте такожГолову полтавської Свободи обвинувачують у захопленні будівлі облради Також в обласному бюджеті передбачено кошти на такі програми соціального спрямування:
– пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1 млн 107 тис. 100 грн;
– реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2014-2017 роки в частині дофінансування мікропроектів громадських і благодійних організацій щодо покращення якості життя соціально незахищених груп населення області, які фінансуються з різних джерел, – 290 тис. грн, виплату адресної грошової допомоги ветеранам Української повстанської армії, вдовам (вдівцям) політв’язнів та вдовам (вдівцям) ветеранів УПА – 1 млн грн.;
– надання одноразової адресної допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян – реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та потерпілим від політичних репресій – 2 млн 550 тис. грн та виплату одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам області за поданням депутатів обласної ради відповідно до розпоряджень голови обласної ради;
– обласну програму з покращення соціального захисту багатодітних сімей, які проживають на території Львівської області, – 850 тис. грн.;
Крім того, частину коштів, які передбачено на реалізацію Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2012-2014 роки, планується виділити на співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, а саме: 100 тис. грн – із загального фонду та 1 млн грн – з бюджету розвитку.