Львівська облрада ухвалила бюджет області на 2014 рік

Як передає кореспондент УНІАН, документ 11 лютого на сесії облради підтримали 69 депутатів.

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У бюджеті передбачено загальний обсяг доходів у сумі 6 млрд 413 млн 622 тис. 700 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначили в сумі 6 млрд 253 млн 246 тис. 800 грн, спеціального фонду – 160 млн 375 тис. 900 грн, у тому числі бюджету розвитку – 7 млн грн.

Загальний обсяг видатків обласного бюджету Львівщини у 2014 році визначено у сумі 6 млрд 413 млн 22 тис. 700 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 6 млрд 199 млн 324 тис. 400 грн та видатків спеціального фонду бюджету – 213 млн 698 тис. 300 грн, бюджету розвитку – 60 млн 322 тис. 400 грн.

Читайте такожГолову полтавської Свободи обвинувачують у захопленні будівлі облради Також в обласному бюджеті передбачено кошти на такі програми соціального спрямування:

– пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1 млн 107 тис. 100 грн;

– реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2014-2017 роки в частині дофінансування мікропроектів громадських і благодійних організацій щодо покращення якості життя соціально незахищених груп населення області, які фінансуються з різних джерел, – 290 тис. грн, виплату адресної грошової допомоги ветеранам Української повстанської армії, вдовам (вдівцям) політв’язнів та вдовам (вдівцям) ветеранів УПА – 1 млн грн.;

– надання одноразової адресної допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян – реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та потерпілим від політичних репресій – 2 млн 550 тис. грн та виплату одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам області за поданням депутатів обласної ради відповідно до розпоряджень голови обласної ради;

– обласну програму з покращення соціального захисту багатодітних сімей, які проживають на території Львівської області, – 850 тис. грн.;

Крім того, частину коштів, які передбачено на реалізацію Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2012-2014 роки, планується виділити на співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, а саме: 100 тис. грн – із загального фонду та 1 млн грн – з бюджету розвитку.