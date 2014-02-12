Яценюк і Турчинов сьогодні навідають Тимошенко

Інформацію про це підтвердили УНІАН у прес-службі Харківської облорганізації ВО «Батьківщина».

За даними партії, лідери ВО «Батьківщина» дістаються до Харкова автомобільним транспортом. Вони мають прибути до ЦКЛ «Укрзалізниці» орієнтовно після 14:00.

Читайте такожЗахист Тимошенко подасть апеляцію на сьогоднішню відмову судуОфіційного підтвердження від пенітенціарної служби про те, що зустріч опозиціонерів із Тимошенко відбудеться, отримати поки не вдалося.

У той же час за інформацією, яку УНІАН вдалося отримати з власних джерел у правоохоронних органах, найімовірніше, Яценюк і Турчинов зможуть зустрінутися з екс-прем’єром.

Як повідомляв УНІАН, вчора Яценюк висловив сподівання, що 12 лютого йому та Турчинову вдасться зустрітися з Тимошенко.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо повідомлень ЗМІ про нібито зустріч Тимошенко з главою Адміністрації Президента Андрієм Клюєвим, Яценюк відповів: “Завтра ми з Олександром Турчиновим летимо до Харкова. Приїжджайте у Харків і все розкажемо”.

Читайте такожНачальник колонії про Тимошенко: Зміна рівня утримування в лікарні не предписана жодним закономДовідка УНІАН. 11 лютого газета «КоммерсантЪ-Украина» з посиланням на джерело в керівництві однієї з опозиційних фракцій написала, що минулого тижня у Харкові відбулася зустріч Клюєва з Тимошенко. Як стверджує джерело, предметом переговорів став пошук спільного виходу з нинішньої ситуації і об'єднання зусиль Партії регіонів та "Батьківщини" у Верховній Раді.

Пізніше адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк повідомив, що інформація ЗМІ про зустріч Тимошенко з Клюєвим, яка нібито мала місце, не відповідає дійсності.