Члени ПА НАТО готові допомогти Раді змінити Конституцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це йшлося сьогодні під час зустрічі голови ВР Володимира Рибака та членів Парламентської асамблеї НАТО на чолі з її президентом Х’ю Бейлі.

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Також, на думку члена ПА НАТО В.Ващиковського, «важливим елементом виходу з кризи може стати ухвалення «перехідного документу», який би дозволив сторонам сісти за стіл переговорів». Підготовка остаточної версії, за його словами, потребує значного часу, можливо, проведення парламентських слухань, але важливість підготовки такого тимчасового документу обумовлена нинішньою ситуацією в країні, коли «може урватись терпець» у обох сторін.

Члени делегації запропонували також розглянути питання про можливість залучення для розв’язання конфлікту для досягнення згоди у суспільстві, додали у прес-службі.