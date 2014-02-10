У НАТО закликають Януковича розслідувати факти порушення свободи зібрань в Україні

Голова Парламентської асамблеї НАТО звернувся до Януковича / Фото : NATO.int

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна - НАТО У Верховній Раді України.

Читайте такожУ Києві відбувається засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-НАТОЗа словами Бейлі, “останні драматичні події в Україні глибоко зачепили нас усіх”. Він наголосив на важливості того, що вибіркове правосуддя та застосування сили проти громадян мають залишитися в минулому.

“Європейська спільнота, представники НАТО готові підтримати будь-яких лідерів, яких обере український народ для того, щоб створити найкраще майбутнє для свого народу”, - зазначив Бейлі.

Читайте такожГенсек НАТО закликав армію України зберігати нейтралітет “Ми всі закликаємо Президента і владу України провести розслідування тих подій і притягнути до відповідальності тих, хто порушував базові принципи свободи зібрання і свободи слова”, - заявив голова Парламентської асамблеї НАТО і додав, що “криза далеко ще не розв'язана”.

Водночас Бейлі привітав, зокрема ухвалення закону про амністію мітингувальників.