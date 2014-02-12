Яценюка і Турчинова пустили до Тимошенко
14:50, 12 лютого 2014Політика
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Керівника парламентської фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка та заступника голови політичної партії ВО “Батьківщина” Олександра Турчинова пропустили до медичного блоку ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові для проведення короткострокового побачення з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко.
Зустріч з Тимошенко може тривати до 4-х годин / facebook.com/Batkivshchyna
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови Харківської облорганізації ВО “Батьківщина” Ірина Єфремова, яка провела Турчинова та Яценюка до блоку Тимошенко.
За її словами, зустріч може тривати до 4 годин.
Опозиційні політики зайшли до блоку Тимошенко близько 14.25.
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