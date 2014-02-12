Яценюка і Турчинова пустили до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови Харківської облорганізації ВО “Батьківщина” Ірина Єфремова, яка провела Турчинова та Яценюка до блоку Тимошенко.

За її словами, зустріч може тривати до 4 годин.

Опозиційні політики зайшли до блоку Тимошенко близько 14.25.

Читайте такожТимошенко викликала Януковича на дебати