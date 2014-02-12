Азаров повернувся в Україну

Про це УНІАН повідомив його прес-секретар Віталій Лук`яненко.

За його словами, Азаров повернувся до України ще на минулому тижні. Працює в партійному офісі, проводить зустрічі, в тому числі й з європейськими політиками. (Азаров є лідером Партії регіонів – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Азаров подав 28 січня 2014 року заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Президент Віктор Янукович прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів.

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Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Азаров нібито виїхав до Австрії. 1 лютого народний депутат Микола Томенко звернувся до голови Служби безпеки України з вимогою поінформувати, чи відповідає дійсності розміщена у зарубіжних та вітчизняних ЗМІ інформація щодо виїзду приватним літаком колишнього прем'єра Азарова до Австрії.