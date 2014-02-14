Лавров розповів, хто має вирішити політичну кризу в Україні

Москва сподівається, що всі партнери України будуть дотримуватися принципу невтручання в українські справи, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляєРИА Новости.

"Ми за те, щоб шлях по розблокуванню політичної кризи (в Україні) був знайдений самими українцями, це б відповідало інтересам українського народу", - сказав він журналістам за підсумками переговорів зі своїм німецьким колегою.

"Розраховуємо, що всі інші партнери України будуть дотримуватися такого ж принципу", - зазначив Лавров.

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Мітинги в Україні почалися в листопаді минулого року, коли кабмін оголосив про паузу в євроінтеграції. 19 січня у Києві відбулися зіткнення мітингувальників з правоохоронцями, в результаті безладів загинули три людини. Опозиція зажадала відставки уряду і продовження євроінтеграції. 28 січня президент прийняв відставку прем'єра і кабміну, який продовжить виконувати свої обов'язки до формування нового складу уряду. Обов'язки прем'єра виконує перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.