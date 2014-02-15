Під Києвом знайдено труп імовірно учасника Євромайдану - ЗМІ

Про це повідомляє Sprotiv.org з посиланням на активіста Миколу Ляховича.

Також повідомляється, що, за словами людей, які виявили труп, на потерпілому була жовто-блакитна стрічка, він був одягнений як учасник акцій протесту. «Оскільки тіло, на думку селян, було одягнуто як «майданівець», та ще й з спотвореним обличчям, то люди побоялися звернутися до «міліції». Селяни просто бояться розділити долю «афганців» з Майдану, на яких порушили кримінальну справу за те, що здали до міліції «щура», який нишпорив по скриньках пожертвувань», - написав Ляхович у Facebook.

Читайте такожУ Запоріжжі вбили і спалили в машині активіста Автомайдану - ЗМІ

За його словами, селяни приховали знайдений труп, щоб його не розірвали собаки, а самі через треті руки передали інформацію опозиції з проханням їх у це «не втягувати».

«Усі деталі цієї справи будуть оприлюднені найближчим часом, тому, поки тіло офіційно не передадуть «правоохоронцям» писати більше нічого не буду», - підкреслив активіст.