Тимошенко допускає призначення прем`єра від опозиції за трьох умов

Про це Тимошенко сказала в ексклюзивному інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня».

Відповідаючи на питання, чи має представник опозиції стати наступним прем`єр-міністром України, Тимошенко сказала: «Не має, тому що цьому прем`єр-міністру, ймовірно, не дадуть працювати. Під дахом Януковича опозиційний прем`єр-міністр не зможе демонтувати диктатуру і систему корупції, не зможе підписати Угоду з ЄС, не зможе врятувати Україну від соціально-економічного провалу. Такий керівник уряду досить швидко розчарує людей, а головне - нічим не допоможе ні країні, ні її народу», - сказала вона.

Водночас, екс-прем`єр відзначила, що якщо фракція «Батьківщина» все ж таки може проголосувати за такого кандидата, чого вона б не радила, то лише при виконанні трьох головних умов.

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«Перша - повна реабілітація і звільнення від кримінальної відповідальності всіх майданівців із одночасним притягненням до відповідальності всіх, хто вбивав, калічив і викрадав активістів, журналістів і медиків», - сказала Тимошенко і наголосила, що будь-яке спільне голосування з Партією регіонів до виконання цієї вимоги неприпустимо.

«Друга умова, за якої я радитиму «Батьківщині» голосувати, - це якщо разом з опозиційним прем`єром буде призначено опозиційний уряд (включаючи силовиків), або його більша частина», - сказала Тимошенко.

За словами екс-прем`єра, на останній зустрічі з Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим було ухвалено рішення, що найближчим часом Майдану буде запропоновано уряд, значною частиною сформований із представників громадянського суспільства.

«Можливо, навіть, вони зможуть запропонувати такий уряд вже завтра, в неділю, на традиційному віче. Якщо люди дадуть такому уряду мандат довіри, то слід запропонувати цей уряд Януковичу публічно», - сказала Тимошенко.

Третьою умовою, за якою, за словами екс-прем`єра, «Батьківщина» проголосує за прем`єр-міністра при Януковичу, це негайне підписання угоди про асоціацію з ЄС. «У постанові Верховної Ради про призначення керівника уряду другим пунктом має бути затверджене доручення новому прем`єр-міністру негайно підписати парафовану Угоду з ЄС», - сказала вона.

Тимошенко наголосила, що за цих трьох умов вона радитиме фракції голосувати «за», і будь-який інший варіант, на її думку, буде неприйнятним.