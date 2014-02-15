Тимошенко спростувала чутки про таємну зустріч з Клюєвим

"На наступний день, після того, як мене дійсно відвідає Андрій Клюєв Януковичу треба буде визнати мене стороною переговорів. Ви добре розумієте, що для них це смертельно небезпечно", - заявила Тимошенко в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA.

"Не вірте чуткам і пліткам, що таке можливо", - закликала вона.

"Я дуже сподіваюся, що найближчим часом Європейський суд винесе справедливе рішення по моїй справі і я не зустрінуся з Андрієм Клюєвим у в'язниці, а з Віктором Януковичем, якщо де-небудь його знайду", - додала Тимошенко.