Сьогодні на Майдані в черговий раз відбудеться Народне віче
08:36, 16 лютого 2014Політика
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У неділю 16 лютого о 12.00 годині на Майдані відбудеться Народне Віче.
Сьогодні на Майдані в черговий раз відбудеться Народне віче
Рада Майдану прийняла рішення про проведення чергового Народного Віче у неділю, 16 лютого, повідомляє прес-служба "Батьківщини".
Головне питання, яке обговорюватиме громада у неділю на центральній площі столиці, - мирний наступ активістів Майдану задля виконання вимог людей.
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