Сьогодні на Майдані в черговий раз відбудеться Народне віче

У неділю 16 лютого о 12.00 годині на Майдані відбудеться Народне Віче.

Рада Майдану прийняла рішення про проведення чергового Народного Віче у неділю, 16 лютого, повідомляє прес-служба "Батьківщини". Головне питання, яке обговорюватиме громада у неділю на центральній площі столиці, - мирний наступ активістів Майдану задля виконання вимог людей.

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