Верховний комісар ООН з прав людини закликала до розслідування подій в Україні

”Я закликаю до невідкладного незалежного розслідування, щоб встановити факти, які забезпечать належну відповідальність за ці криваві зіткнення”, - йдеться в заяві Піллей, передає РІА «Новости».

Вона також закликала уряд і протестувальників в Україні в найкоротші терміни зробити кроки для мирного розв’язання ситуації.

Як повідомлялося, зіткнення поновилися в Києві 18 лютого, в день засідання Верховної Ради, на якому опозиція вимагала повернути парламентсько-президентську форму правління, відновивши Конституцію 2004 року.