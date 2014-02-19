Верховний комісар ООН з прав людини закликала до розслідування подій в Україні
14:32, 19 лютого 2014Політика
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Верховний комісар ООН з прав людини Наванетхем Піллей сьогодні закликала до незалежного розслідування подій в Україні, де в результаті зіткнень загинули не менш як 25 осіб
Верховний комісар ООН з прав людини закликала до розслідування подій в Україні
”Я закликаю до невідкладного незалежного розслідування, щоб встановити факти, які забезпечать належну відповідальність за ці криваві зіткнення”, - йдеться в заяві Піллей, передає РІА «Новости».
Вона також закликала уряд і протестувальників в Україні в найкоротші терміни зробити кроки для мирного розв’язання ситуації.
Як повідомлялося, зіткнення поновилися в Києві 18 лютого, в день засідання Верховної Ради, на якому опозиція вимагала повернути парламентсько-президентську форму правління, відновивши Конституцію 2004 року.
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