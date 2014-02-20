В МВС заявляють, що можуть використати зброю для звільнення захоплених "екстремістами" службовців

Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства у Facebook.

"Наразі залишається невідомою доля майже 70 військовослужбовців внутрішніх військ, яких захопили екстремісти. МВС України нагадує, що для визволення своїх колег правоохоронці мають право застосовувати всі способи, надані їм законодавством, у тому числі – зброю", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "майданівці" взяли в полон майже 70 бійців ВВ.