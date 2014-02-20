Янукович не зможе накласти вето на сьогоднішню постанову Верховної Ради - Магера

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

За його словами, на постанову парламенту, на відміну від закону Президент не може накласти вето. Також він пояснив, що єдиний спосіб скасування постанови - це рішення Вищого адміністративного суду, який може визнати постанову нелегітимним.

Разом з тим Магера нагадав, що Верховна Рада має право позбавити суддю або суддів Вищого адміністративного суду суддівського статусу за порушення присяги судді і додав, що для цього необхідно 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, парламент на своєму екстреному засіданні прийняв постанову, що засуджує насильство в Києві.

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів України.

Цією постановою Службі безпеки України заборонено проведення будь-яких антитерористичних операцій. Також парламент зобов'язав силові відомства демілітаризувати Київ і повернути війська і спецназівців до місць їх постійної дислокації.

Крім того, постанова зобов'язує суди та органи досудового слідства звільнити від кримінальної відповідальності всіх активістів Майдану, а також провести розслідування вбивств учасників масових акцій.