Рада проголосувала за припинення вогню

За таку постанову з поправками Литвина і Порошенка проголосували 236 депутатів.

Так постанова зобов’язує припинити вогонь, війська і ВВ – мають повернутися в місця постійної дислокації. Також постанова передбачає заборону використання зброї, повідомляє Українська правда.

Також постанова забороняє блокувати транспортні комунікації, обмежувати пересування транспорту.

Кабінету міністрів і органам державної влади доручено заборонити виконувати програму антитерористичних заходів.

Крім того, в постанові наголошується, що надзвичайний стан може ввести лише Верховна Рада.

Депутати голосували, стоячи.

А після прийняття постанови вони стоячи заспівали гімн.