Рада проголосувала за припинення вогню
22:22, 20 лютого 2014Політика
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Депутати підтримали постанову в цілому, яка ставить на меті повернення зупинення вогню та повернення всіх силовиків в казарми.
inpress.ua
За таку постанову з поправками Литвина і Порошенка проголосували 236 депутатів.
Так постанова зобов’язує припинити вогонь, війська і ВВ – мають повернутися в місця постійної дислокації. Також постанова передбачає заборону використання зброї, повідомляє Українська правда.
Також постанова забороняє блокувати транспортні комунікації, обмежувати пересування транспорту.
Кабінету міністрів і органам державної влади доручено заборонити виконувати програму антитерористичних заходів.
Крім того, в постанові наголошується, що надзвичайний стан може ввести лише Верховна Рада.
Депутати голосували, стоячи.
А після прийняття постанови вони стоячи заспівали гімн.
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