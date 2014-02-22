В районі Броварів відбулася перестрілка: є поранені

Інформацію про подію підтвердили міліції Київської області, пише Українська правда.

Згідно з інформацією Євромайдан SOS, родичі волонтерів повідомили, що в селі Княжичі (біля Києва) протестувальників обстріляли з автомату Калашникова невідомі особи.

Пізніше "Громадське телебачення" повідомило, що конфлікт почався з того, що автобус із "Беркутом" зупинив загін самооборони, який організував на трасі блок-пост. Під час спроби доглянути автобус відбувся конфлікт між активістами та силовиками. "Беркут" відкрив вогонь, а самооборона пробила в автобусі шини та розбила вікна.

Співробітники спецпідрозділу розбіглися селом Княжичі, де стався інцедент. Місцеві мешканці почали їх ловити.

У підсумку 25 "беркутівців" за допомогою Юрія Луценка та депутатів від опозиції доставили до місцевого райвідділу міліції.

У РВВС стверджують, що один з бійців отримав вогнепальне поранення в голову, однак у Броварській лікарні, в яку його доставили, цю інформацію не підтвердили. При госпіталізації медики зафіксували лише струс мозку та забій ліктя.

Відомо також ще про одного пораненого - десятикласника зі школи №2. Його поклали в київську лікарню із пораненням ноги.