Маєток регіонала Царьова охороняють снайпери - ЗМІ

Людей зі зброєю та із закритими обличчями помітили і сфотографували дніпропетровські євромайданівці, які ходили до маєтку нардепа в селищі Старі Кодаки.

Царьов вийшов до людей і пропонував їм зайти та переконатися, що він живе "куди скромніше за Януковича". Але зайти всередину через невідомих у масках люди не наважилися, повідомляє ТСН.

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Натомість, учора мітингувальники влаштували нардепу "коридор ганьби". Понад сотня людей вишикувалися біля входу та в коридорах однієї з міських інформагенцій, куди нардеп обіцяв прийти задля спілкування з журналістами про його ставлення до останніх політичних подій в Україні.

Але попри те, що прес-конференцію скликали за ініціативи самого Царьова, він двічі переніс час її початку і, зрештою, перед пресою так і не з'явився. Його прес-секретар повідомила телефоном, що таке рішення регіонал прийняв "щоб не провокувати натовп".