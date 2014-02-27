США не виключають виділення позик Україні - Білий дім
20:19, 27 лютого 2014Політика
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США не виключають виділення позик Україні, заявив представник Білого дому Джей Карні.
США не виключають виділення позик України - Білий дім
/ zr.ru
США продовжують розглядати ряд варіантів, "включаючи виділення позик", щоб економічно підтримати Україну. Про це повідомляютьРІА «Новости».
Раніше влада США говорили про можливі гарантії за кредитами України об'ємом до 1 мільярда доларів. США привітали рішення України звернутися за фінансовою підтримкою до МВФ.
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