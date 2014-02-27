США не виключають виділення позик Україні - Білий дім

20:19, 27 лютого 2014
Політика
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США не виключають виділення позик Україні, заявив представник Білого дому Джей Карні. 

сша / zr.ru

США продовжують розглядати ряд варіантів, "включаючи виділення позик", щоб економічно підтримати Україну. Про це повідомляютьРІА «Новости».

Раніше влада США говорили про можливі гарантії за кредитами України об'ємом до 1 мільярда доларів. США привітали рішення України звернутися за фінансовою підтримкою до МВФ.

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