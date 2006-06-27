Янукович зібрав 250 млн. доларів на підкуп депутатів?

Заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО стверджує, що опозиція зібрала 250 млн. доларів США для підкупу депутатів за позитивне голосування за її кандидатуру на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

М.ТОМЕНКО розповів, що, за його інформацією, зібрано 250 млн. доларів, щоб через підкуп депутатів і скупку бюлетенів для голосування провести свого кандидата на посаду спікера – лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА чи ще когось.

«Ми вважаємо, що ці гроші краще віддати на спортивні майданчики», - зауважив він.

За словами М.ТОМЕНКА, сьогоднішні події в парламенті підтверджують, що ціною питання є не інтереси людей, а посади.

Він також висловив думку, що події в парламенті свідчать про високий рівень демократії в Україні. «В парламенті такого ще не було, щоб десятки мільйонерів блокували трибуну. Раніше це робили громадські діячі і політики», - сказав М.ТОМЕНКО.