Генсек НАТО закликав Росію припинити військові дії в Україні

Про це він заявив перед проведенням надзвичайного засідання Ради Північноатлантичного альянсу, передає Радіо «Свобода».

«Ми зібралися на позачергове засідання Ради унаслідок військових дій в Україні та погроз президента Путіна проти цієї суверенної держави. Те, що робить Росія, є порушенням принципів хартії ООН. Росія має припинити військові дії і погрози», – заявив Расмуссен.

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На засіданні міністри розглянуть наслідки дій РФ в аспекті забезпечення миру і безпеки в Європі і відносин НАТО з Росією, повідомив він. Після цього відбудеться засідання Комісії НАТО-Україна.

Расмуссен наголосив, що в НАТО підтримують територіальну цілісність і суверенітет України і право народу України самому вирішувати своє майбутнє без зовнішнього втручання.

Водночас, сказав він, НАТО наголошує, що Україна має далі дотримуватися демократичних прав усіх людей і захищати права меншин.

«Україна – наш сусід і високо цінований партнер НАТО», – сказав Расмуссен.