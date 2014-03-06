ОБСЄ відправить до України місію з 40 військових

В Україну направляються 40 спостерігачів з 21 країни ОБСЄ. Про це йдеться у прес-релізі організації, передає Еспресо.TV.

Додатковий персонал направили Австрія, Ісландія та Італія.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Україну вирушили 35 спостерігачів ОБСЄ з 18 країн - учасниць ОБСЄ.

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Очікується, що місія ОБСЄ триватиме з 5 по 12 березня і розпочнеться з відвідування спостерігачами Одеси.

"Я сподіваюся, що візит військових спостерігачів допоможе в деескалації напруженості в Україні. Забезпечивши об'єктивну оцінку фактів на місці, ОБСЄ краще зможе сприяти політичному врегулюванню нинішньої кризи шляхом діалогу", - сказав генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр.