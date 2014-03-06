МВС відкрило 11 кримінальних справ проти фірм Курченка

Міністерство внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрило злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія", яка належить Сергію Курченку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

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“Установлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДІНГ" і ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їхньої переробки як давальницької сировини та подальшого "реекспорту" за кордон”, - наголосив він.

За його словами, фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Аваков повідомив, що по цих фактах відкрито 11 кримінальних проваджень у Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та в Києві.

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Під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи і комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

Крім цього, в Києві відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "СЄПЕК" збитків НАК "Нафтогаз України" на суму 1 млрд 600 млн грн.

Проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації пального.