Конфлікт може охопити не лише територію Криму та України - Парубій
Андрій Парубій сподівається, що найближчими днями буде знайдений спосіб для вирішення ситуації у Криму - аби вона не переросла в широкомасштабний конфлікт.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій сподівається, що найближчими днями буде знайдений спосіб для вирішення ситуації у Криму за столом переговорів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
Парубій нагадав, що сьогодні у Криму вже перебуває місія ОБСЄ, яка моніторить ситуацію.
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“Я сподіваюся, що у найближчі дні буде знайдений спосіб для переговорів і вирішення ситуації у Криму за столом переговорів, щоб ми зупинили спільно можливість перерощення подій у Криму в широкомасштабний конфлікт”, - сказав секретар РНБО.
Він зауважив, що цей конфлікт може охопити не лише територію Криму, і не лише територію України, а й набагато більшу територію.
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“Наша спільна відповідальність, щоб цього не допустити. Це відповідальність України, держав-гарантів суверенітету і територіальної цілісності України згідно меморандуму - Сполучені Штати Америки, Велика Британія. І це відповідальність усіх тих, хто хоче, щоб ситуація у Криму була вирішена без збройного конфлікту”, - сказав Парубій.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно схвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.
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При цьому з 27 лютого озброєні формування без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Самопроголошена кримська влада визнала, що ці загарбники – російські військові.