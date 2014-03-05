Конфлікт може охопити не лише територію Криму та України - Парубій

Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій сподівається, що найближчими днями буде знайдений спосіб для вирішення ситуації у Криму за столом переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Парубій нагадав, що сьогодні у Криму вже перебуває місія ОБСЄ, яка моніторить ситуацію.

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“Я сподіваюся, що у найближчі дні буде знайдений спосіб для переговорів і вирішення ситуації у Криму за столом переговорів, щоб ми зупинили спільно можливість перерощення подій у Криму в широкомасштабний конфлікт”, - сказав секретар РНБО.

Він зауважив, що цей конфлікт може охопити не лише територію Криму, і не лише територію України, а й набагато більшу територію.

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“Наша спільна відповідальність, щоб цього не допустити. Це відповідальність України, держав-гарантів суверенітету і територіальної цілісності України згідно меморандуму - Сполучені Штати Америки, Велика Британія. І це відповідальність усіх тих, хто хоче, щоб ситуація у Криму була вирішена без збройного конфлікту”, - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно схвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

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При цьому з 27 лютого озброєні формування без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Самопроголошена кримська влада визнала, що ці загарбники – російські військові.