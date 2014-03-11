Харківська облрада направила претензії Курченку щодо стадіону «Металіст»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова Харківської облради Сергій Чернов.

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«Ніяких коштів за останній період часу по укладеній угоді з продажу стадіону «Металіст» не поступало в обласну раду. Обласна рада направила кілька претензій на адресу компанії, яка виграла конкурс із придбання стадіону «Металіст». Ми будемо в правовому полі діяти, захищати інтереси територіальної громади у випадку невиконання обов’язків компанією, що перемогла на конкурсі», - сказав Чернов.

Він додав, якщо кошти за стадіон не будуть виплачені, то облрада пред’явить переможцю конкурсу позови щодо сплати неустойки.

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«Ми в судових процесах, суди продовжуються. Суди зв’язують нам руки, щоб ми могли вирішити це питання остаточно. У випадку невиплати вартості 680 млн грн за стадіон «Металіст» компанією-переможцем на конкурсі, будуть виставлені відповідні позови щодо неустойки й приведення у відповідність до діючого законодавства договірної ситуації», - сказав голова облради.

Чернов зазначив, що якщо стадіон буде повернуто в комунальну власність, сплачені Курченком близько 100 млн грн повертатися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2013 року Обласний спортивний комплекс «Металіст» проданий на конкурсі за 674 млн 522 тис. грн з урахуванням ПДВ. Покупцем виступив харківський бізнесмен Сергій Курченко, власник групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

6 листопада голова Харківської обласної ради Сергій Чернов повідомив, що Київський господарський суд за позовом комітету захисту інвалідів Великої Вітчизняної війни та інших соціальних категорій Харкова і Харківської області заморозив угоду купівлі-продажу обласного спортивного комплексу “Металіст”.

Він зазначив, що поки суд не завершить розгляд цього питання будь-які дії пов'язані з реалізацією договору купівлі-продажу “Металіста” виконувати неможливо. Чернов зазначив, що з усієї вартості стадіону новий власник до винесення судового рішення встиг перерахувати у вересні 2013 року 80,9 млн грн.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 й офіційно відкритий 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених тоді у реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн доларів. У 2011 році Ярославський додатково інвестував у реконструкцію поля стадіону близько 3 млн євро.