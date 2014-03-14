У Раді готові підтримати на посаду суддів КС кандидатури від представників Майдану

Про це заявив голова Комітету з питань верховенства права та правосуддя, нардеп Сергій Ківалов.

За його словами, на засіданні комітету, на якому парламенту були рекомендовані кандидатури судді КС, були присутні представники від Громадського руху «Рада сотень Майдану», Автомайдану, Громадської ради Майдану, Антикорупційного комітету Майдану, громадських організацій «Праві» і «Ми - разом». Вони запропонували свої альтернативні кандидатури на посади суддів у Конституційному Суді.

Однак, за словами Ківалова, Комітет не має повноважень вносити кандидатури.

«Ми розглядаємо вже внесені на предмет їх відповідності даним посадам. Така компетенція, повторюю, є у Голови ВРУ або не менш як ¼ народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України», - пояснив Ківалов.

Однак він зазначив, що «Комітет направив керівництву парламенту звернення громадськості Майдану з їх кандидатурами».

За його словами, представники Майдану пропонують кандидатури правозахисника Сергія Щетиніна; Всеволода Речицького, доцента кафедри Харківського юридичного університету ім.ярослава Мудрого; Віктора Колісника, професора цього ж університету; Романа Майданика, академіка Станіслава Шевчука, професора Києво-Могилянської академії.

«І якщо така пропозиція надійде (від керівництва парламенту) в Комітет з питань верховенства права та правосуддя, то, думаю, вона буде підтримано», - додав Ківалов.