У Білому домі відбулася нарада щодо України - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

У нараді з-поміж інших взяли участь держсекретар Джон Керрі, який щойно повернувся після зустрічей із російською стороною у Лондоні, а також міністр оборони США Чак Хейгел.

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Президент США Барак Обама не був присутнім на зустрічі, однак як зазначила речниця Ради нацбезпеки США, його інформували про її перебіг.

Зутріч у Білому домі було скликано після інциденту на Арабатській стрілці, куди висадилися російські військові.

Це примусило деяких американських конгресменів забити на сполох.

"Росія використовує провокаторів для збурення насилля в Україні, щоб створити підстави для вторгнення у Східну Україну", - написав сенатор-республіканець від Флориди Марко Рубіо у себе в Твіттері.

Член палати представників, республіканець із Огайо Майк Тернер, що очолює делегацію США в Парламентській асамблеї НАТО, сказав, що такі дії Росії були спланованим порушенням суверенітету України та "чітко демонструють, що Росія є агресивною державою".

Як відомо, Керрі провів у Лондоні зустріч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, проте не досягнули прориву у найбільшій суперечці між Сходом та Заходом за останній час.

Один із американських урядовців на правах анонімності повідомив, що Керрі представив Лаврову низку пропозицій, аби заспокоїти Москву та гарантувати безпеку нацменшин в Україні.

Однак переговори зайшли в глухий кут, коли стало зрозуміло, що Лавров не уповноважений Кремлем на обговорення будь-яких пропозицій, що можуть вплинути на ситуацію в Криму до проведення референдуму, зазначив урядовець.

Вашингтон заявив, що буде готовий з понеділка впровадити візові обмеження та замороження активів українських та російських урядовців, якщо референдум призведе до анексії Криму Росією.

У понеділок віце-президент США Джо Байден має намір відвідати союзників по НАТО Польщу та Литву. У Вільнюсі він зустрінеться із президентами трьох Балтійських країн.