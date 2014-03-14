Лавров про зустріч з Керрі: розбіжності залишаються

За його словами, розбіжності між РФ і США щодо України зберігаються, але сьогоднішній діалог був корисний, повідомляють РИА Новости.

"Зберігаються розбіжності (щодо України), але розмова був корисною", - сказав він за підсумками переговорів.

"Керрі жодних погроз на адресу Росії не висував", - додав Лавров.

Як вважає глава МЗС РФ, на Заході цілком розуміють, що вводити санкції проти Росії не варто.

Читайте такожКеррі попередив Росію, що ескалація конфлікту в Криму закриє шлях до дипломатії"Що стосується перспектив санкцій, ми живемо в інформаційному просторі, ми читаємо, ми чуємо, ми знаємо, що обговорюється у Вашингтоні, що обговорюється в Європі, і смію вас запевнити, що наші партнери теж розуміють, що санкції - це контрпродуктивний інструмент... Те, що це не буде сприяти взаємним інтересам бізнесу, інтересам в цілому розвитку нашого партнерства, - це так", - заявив Лавров на прес-конференції в п'ятницю після переговорів з держсекретарем США Джоном Керрі.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явився список першочергових претендентів на персональні санкції з боку ЄС.

У проект списку на санкції нібито вже включили главу Федеральної служби безпеки РФ Олександра Бортнікова, радника президента РФ Сергія Глазьєва, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, помічника президента РФ Владислава Суркова, командувача Чорноморським флотом РФ Олександра Вітка. Також можуть ввести санкції проти голови Ради Федерацій РФ Валентини Матвієнко, голови комітету у закордонних справах Державної думи РФ Олексія Пушкова, заступника голови уряду РФ Дмитра Рогозіна, депутата Держдуми Володимира Жириновського, президента Чечні Рамзана Кадирова, лідера байкерів Олександра Залдостанова, генерального директора інформагентства "Россия сегодня" Дмитра Кисельова.