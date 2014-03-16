Обама і Путін збираються стабілізувати ситуацію в Україні

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Лідери двох держав обговорили можливість направлення в Україну моніторингової місії ОБСЄ. Путін заявив, що "діяльність такої місії має поширюватися на всі українські регіони".

Глава РФ знову наголосив на законності кримського "референдуму", який "відповідає нормам міжнародного права і Статуту ООН і відбувався з урахуванням "відомого косівського інциденту".

"Жителям півострова була гарантована можливість вільного волевиявлення і самовизначення", - заявив Путін.

"Глави держав відзначили, що, незважаючи на наявні відмінності в оцінках, необхідно спільно шукати шляхи сприяння стабілізації становища в Україні", - відзначають у прес-службі.

Як відомо, Керрі провів у Лондоні зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, проте вони не досягли прориву в найгострішій суперечці між Росією та Заходом за останній час.