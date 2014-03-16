Обама і Путін збираються стабілізувати ситуацію в Україні
В ніч з 16 на 17 березня президент РФ Володимир Путін і президент США Барак Обама у телефонній розмові обговорили події в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
Лідери двох держав обговорили можливість направлення в Україну моніторингової місії ОБСЄ. Путін заявив, що "діяльність такої місії має поширюватися на всі українські регіони".
Глава РФ знову наголосив на законності кримського "референдуму", який "відповідає нормам міжнародного права і Статуту ООН і відбувався з урахуванням "відомого косівського інциденту".
"Жителям півострова була гарантована можливість вільного волевиявлення і самовизначення", - заявив Путін.
"Глави держав відзначили, що, незважаючи на наявні відмінності в оцінках, необхідно спільно шукати шляхи сприяння стабілізації становища в Україні", - відзначають у прес-службі.
Як відомо, Керрі провів у Лондоні зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, проте вони не досягли прориву в найгострішій суперечці між Росією та Заходом за останній час.