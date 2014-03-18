В Одесі сепаратисти всю ніч блокували УСБУ та погрожували підпалити автошини

В центрі Одеси кілька десятків осіб всю ніч блокували будівлю обласного Управління СБУ, вимагаючи звільнити затриманого проросійського активіста, координатора організації «Народна альтерантива» Антона Давидченка.

Як передає кореспондент УНІАН, до будівлі Управління СБУ, розташованої на вулиці Єврейській, прийшли соратники Давидченка, серед яких депутат Одеської обласної ради, координатор об'єднання «Боротьба» Олексій Албу, брат затриманого – Артем Давидченко і мати. Присутні скандували: «Антону свободу!», «Ганьба!», «Одеса, швидше жени Бандеру в шию!», «Путін!», «Одне рішення – опір!», «Не здамо!», «Росія!», «Єдина Россия» і т.д.

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Албу заявив, що центральна влада «є нелегітимною», і закликав присутніх обдзвонити всіх знайомих, родичів і друзів, щоб вони прийшли до будівлі обласного УСБУ і стояли, поки Давидченка не відпустять. Інші промовці закликали також до активного опору, принесли багато автомобільних шин і погрожували, що підпалять їх. Родичів Давидченка запросили в будівлю, вийшовши з якої вони повідомили, що Давидченка відвезли до Києва. Учасники акції принесли з собою прапори Російської Федерації, прапори з написом «Народна альтернатива», червоні – з серпом і молотом. Також біля будівлі були люди з білим прапором, на якому, – шестикутна зірка, які заявили, що є членами організації «Євреї проти Гурвиця». (Едуард Гурвиць – колишній мер Одеси, депутат ВР від партії «УДАР»). Учасники акції заблокували всі виходи з будівлі управління сміттєвими контейнерами, заявивши, що влаштують тут безстрокову акцію протесту.

Будівля СБУ оточена міліцією.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 березня, в Одесі правоохоронці затримали одного з організаторів проросійських мітингів, координатора організації «Народна альтернатива» Давидченка.

Як повідомило УНІАН джерело в Головному управлінні МВС в Одеській області, Давидченка затримано в центрі міста, неподалік від офісу «Народної альтернативи».

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За даними джерела, в операції брали участь співробітники спецпідрозділу СБУ, яким намагалися перешкодити прихильники Давидченка. Джерело не змогло уточнити, де саме зараз перебуває Давидченко, якого відвезли на автомобілі.

16 березня Давидченко під час мітингу в Одесі, що відбувся на підтримку референдуму в Криму і в Одесі, заявив, що 23 березня біля мерії відбудеться багаточисельний мітинг. Він заявив, що «не боїться СБУ, яка порушила проти нього кримінальну справу», а має намір й надалі відстоювати «інтереси міста» і вимагати утворення території Новоросія (об'єднання Одеської, Миколаївської і Херсонської областей). Давидченко сказав, що «поки ми проводимо мирні акції, але, якщо до наших вимог не прислухаються, будемо застосовувати інші методи».