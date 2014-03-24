Близько 50% українських військових у Криму перейшли на бік РФ - Міноборони

Близько 50% особового складу українських військових частин у Криму побажали залишитись на півострові або перейшли на бік росіян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін.

“Десь близько 50 на 50 відсотків, тобто близько половини перейшло на бік росіян”, - сказав він.

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Водночас Розмазнін зазначив, що для виведення українських військових з Криму на материкову частину України в постійному режимі між Міністерствами оборони України та Росії ведуться телефонні консультації, розглядається декілька варіантів, зокрема, вихід із зброєю та вихід на материк підрозділів особового складу без зброї для подальшої передислокації.

За словами Розмазніна, наразі для військовослужбовців з Криму та їхніх родин готуються місця розміщення. У той же час Розмазнін зазначив, що підрозділи Військово-Морських сил будуть передислоковані в місця біля моря, тобто до Одеси, Херсона, Миколаєва та інших населених пунктів.

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Розмазнін зазначив, що для виведення військ, звичайно, повинні бути створені так звані коридори. “Політичне рішення з цього приводу є, зараз треба виробляти правове”, - сказав Розмазнін.

Як повідомляв УНІАН, в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні, 24 березня, заявив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення доручити Міністерству оборони провести передислокацію військових частин, які знаходяться в Криму.

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Крім того, зазначив він, РНБО доручила Кабміну провести евакуацію родин військовослужбовців, для яких є реальна загроза для життя та здоров'я.

Кабмін отримав доручення забезпечити розташування родин військових, а також всіх, хто сьогодні змушений покидати домівки через тиск окупаційних військ РФ, сказав Турчинов.