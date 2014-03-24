РНБО доручила Міноборони вивести українських військових із Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради парламенту повідомив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Крім того, зазначив він, РНБО доручила Кабміну провести евакуацію родин військовослужбовців, для яких є реальна загроза для життя та здоров'я.

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Кабмін отримав доручення забезпечити розташування родин військових, а також всіх, хто сьогодні змушений покидати домівки через тиск окупаційних військ РФ, сказав Турчинов.