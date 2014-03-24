У Гаазі розпочалася зустріч глав МЗС України та Росії – ЗМІ
19:49, 24 березня 2014Політика
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У Гаазі очільник українського МЗС планує провести низку двосторонніх зустрічей та обговорити заходи реагування на військову агресію РФ щодо України.
У Гаазі розпочалася зустріч Дещиці та Лаврова
У Гаазі почалася зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і виконуючого обов'язки глави МЗС України Андрія Дещиці. Про це РИА Новости повідомило джерело в російській делегації.
Як повідомляв УНІАН, Дещиця очолює урядову делегацію України на Саміті з питань ядерної безпеки, який відбудеться 24-25 березня в Гаазі (Королівство Нідерланди).
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В рамках Саміту Дещиця планує провести низку двосторонніх зустрічей, під час яких обговорить, зокрема, заходи реагування на військову агресію Російської Федерації щодо України.
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