З`їзд Партії регіонів перейшов у відкритий режим засідання
14:30, 29 березня 2014Політика
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З`їзд Партії регіонів перейшов у відкритий режим засідання та почав розглядати питання визначення кандидатів у президенти.
Рибак повідомив про голосування за кандидатуру від ПР
Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови партії Володимир Рибак назвав 4 кандидатури до обговорення: Сергій Тігіпко, Михайло Добкін, Олег Царьов і Юрій Бойко.
Рибак зауважив, що обрати кандидатуру необхідно буде шляхом рейтингового голосування.
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