З`їзд Партії регіонів перейшов у відкритий режим засідання

З`їзд Партії регіонів перейшов у відкритий режим засідання та почав розглядати питання визначення кандидатів у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови партії Володимир Рибак назвав 4 кандидатури до обговорення: Сергій Тігіпко, Михайло Добкін, Олег Царьов і Юрій Бойко. Рибак зауважив, що обрати кандидатуру необхідно буде шляхом рейтингового голосування.

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