Добкін підтвердив, що його похід в президенти підтримали глави 21 облорганізації ПР

В інтерв'ю агентству УНІАН, Добкін сказав: “У нас сьогодні не було засідання Політради Партії регіонів, у нас сьогодні було засідання керівників обласних партійних організацій і ось на цьому зібранні більшість - 21 з 23 - керівників обласних партійних організацій, підтримали мою кандидатуру”.

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Він додав: “А ці люди очолюють делегації обласних організацій, які приїжджають на з'їзд і вони голосують. Тому сьогодні можна говорити, що таку підтримку я отримав”.

У той же час Добкін підкреслив, що “рішення приймає з'їзд, тому на з'їзді завтра все буде остаточно вирішено”.

При цьому він нагадав, що на сьогодні балотуються 4 кандидатури від Партії регіонів.

Як відомо, також балотуються від ПР Сергій Тігіпко, Юрій Бойко, Олег Царьов.