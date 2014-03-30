Завтра у Держдумі розглянуть денонсацію "Харківських угод" та "кримське питання"

Про це повідомив голова комітету Леонід Слуцький.

За його словами, рішення було прийнято одноголосно всіма членами комітету.

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"Ми виносимо законопроект на Раду Думи в понеділок і будемо просити палату розглянути його, в цей же день на додатковим вечірньому пленарному засіданні", - зазначив Слуцький, передає ИТАР-ТАСС.

На понеділок, 31 травня призначено додаткове пленарне засідання Держдуми для розгляду законопроектів, пов'язаних з "кримським питанням", яке має розпочатися о 15:00 мск. Попередньо, у першій половині дня пройде засідання Ради Думи, яке визначить порядок найближчих "пленарок".