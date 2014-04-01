ЦВК зареєструвала Цушка та Клименка кандидатами в президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванця, екс-голову Антимонопольного комітету України Василя Цушка та голову Української народної партії Олександра Клименка кандидатами в президенти України на позачергових виборах 25 травня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення сьогодні на засіданні підтримали 15 членів ЦВК.

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Як повідомляв УНІАН, повний пакет документів Цушко подав на реєстрацію кандидатом на пост президента як самовисуванець 30 березня, а Клименку вручили посвідчення кандидата, оскільки він особисто був присутній на засіданні комісії.