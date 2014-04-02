Комісія МВС підтвердила, що Сашко Білий застрелився сам

Про це йдеться у висновку службового розслідування обставин його загибелі, опублікованому на сайті МВС.

Зокрема, розслідуванням було встановлено, що Музичко дійсно сам випадково вистрелив у себе під час затримання, причому правоохоронціі діяли відповідно до законодавства.

Читайте такожУ "Правому секторі" заперечують, що Сашко Білий застрелився«За результатами службового розслідування порушень службової дисципліни та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ у діях працівників ГУБОЗ МВС України не встановлено», - сказано в документі.

Також члени комісії рекомендували закінчити службове розслідування і вважати невірогідними дані, які призвели до відкриття розслідування.

Копію висновку та матеріали службового розслідування рекомендовано надіслати до Генеральної прокуратури для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.