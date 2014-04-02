У Миколаєві відновлюють поваленого Леніна

Про це УНІАН повідомив Володимир Михайлов - директор Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми», до якого пам'ятник Леніну було доставлено після його знесення.

Як повідомили у прес-службі Миколаївської обласної ради, 1 квітня під час оперативної наради виконуючий обов'язки міського голови Юрій Гранатуров повідомив голові Миколаївської обласної ради Тарасу Кременю, що всі необхідні підготовчі роботи з реставрації пам'ятника вже завершені та бригада фахівців із 2 квітня починає реставрацію скульптури.

Оперативна нарада відбувалася в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми», куди для зберігання і відновлення було доставлено пам'ятник Леніну після того, що його знесли 22 лютого на центральній площі Миколаєва.

За даними прес-служби, Кремінь і Гранатуров були єдині в думці: «Яким би чином не змінювалося наше ставлення до тих чи інших історичних подій або фігур, але вандалізму в цивілізованому місті не може бути місця».

Грантуров уточнив, що, за розрахунками міської влади, не пізніше за 15 травня реставратори зможуть повернути пам'ятнику колишній вигляд.

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"Після цього ми винесемо на суд громадськості подальшу долю цього монумента, з'ясуємо, де саме хотіли б бачити його миколаївці. І далі вчинимо згідно з бажанням більшості, адже саме так - шляхом детального вивчення громадської думки щодо важливих для громадян питань - і мають діяти справді демократичні органи місцевого самоврядування», - сказав Гранатуров.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в Миколаєві на головній площі міста знесли пам'ятник Леніну.

Учасники миколаївського Майдану спонтанно ухвалили рішення про демонтаж пам'ятника Леніну в центрі міста. Впродовж кількох годин тривали сутички між супротивниками знесення пам'ятника і представниками місцевих організацій «Свобода» і «Правий сектор».

Працівники аварійно-рятувального загону «Марс» здійснили кілька спроб, щоб демонтувати пам'ятник, встановлений у жовтні 1957 року, проте це їм не вдалося. Тоді пам'ятник скинули на землю за допомогою тросів, при цьому була відбита голова. З постаменту зняли і напис. Присутні співали Гімн України. Виконуючий обов'язки мера Миколаєва Гранатуров, який прибув на площу, запропонував присутнім не зносити пам'ятник стихійно, а зробити цей цивілізовано, за допомогою комунальних служб. Люди на це погодилися.