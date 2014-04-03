Більше тисячі військових та працівників ЗСУ вже залишили Крим

До материкової частини України з тимчасово окупованої території Криму прибули 1250 військовослужбовців та працівників Збройних сил України, а також членів їхніх родин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністрества оборони України.

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Серед них - 431 офіцер, 690 сержантів та солдатів військової служби за контрактом, 2 працівника ЗСУ та 127 членів їхніх родин, з яких 40 дітей.

За даними Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, з цієї кількості найбільше представників Військово-морських сил та членів їхніх сімей (748 осіб). 352 особи – представники Повітряних сил ЗСУ та члени їхніх сімей, решта – представники частин безпосереднього підпорядкування Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Впродовж минулої доби до материкової частини України прибуло 189 військовослужбовців (офіцери – 46, особи рядового та сержантського складу – 143).

Здійснюється постійний моніторинг інформації щодо тих військовослужбовців та членів їхніх сімей, які прибувають з Криму до материкової частини самостійно (автомобільним, залізничним, повітряним транспортом).

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З метою забезпечення тимчасового проживання, харчування та відпочинку військовослужбовців та членів сімей на фондах 10 військових частин підготовлено 1564 ліжко-місць. У Міноборони інформують, що в подальшому планується нарощування до 2500 ліжко-місць.

З військовослужбовцями постійно працюють представники кадрових органів. На сьогодні до нових місць служби відбуло вже 115 військовослужбовців, три офіцера зараховані у розпорядження першого заступника міністра оборони України. За минулу добу було призначено на посади 13 військовослужбовців.