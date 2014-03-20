Сьогодні ВР може оголосити Крим «тимчасово окупованою територією»

Верховна Рада України сьогодні планує офіційно оголосити Крим тимчасово окупованою територією, повідомляє Радіо Свобода.

Про це йдеться у кількох законопроектах, включених до порядку денного. Депутати Дерев’янко і Соболєв подали два різні проекти закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України, а депутат Ляшко – проект закону про окуповану територію – Автономну Республіку Крим.

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Перед розглядом цих законопроектів Верховна Рада визначиться щодо поданого депутатом Порошенком проекту постанови про заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі української держави.