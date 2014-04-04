"Укрпошта" перестала доставляти кореспонденцію в Крим / ZN.UA

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Повідомляємо, що у зв’язку із силовим захопленням АР Крим і міста Севастополь та блокуванням усіх відділень поштового зв’язку УДППЗ "Укрпошта" на території півострову, національний оператор змушений тимчасово припинити прийом та доставку пошти в напрямку до АР Крим та міста Севастополь до врегулювання ситуації", - йдеться повідомленні.

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Як повідомлялося, державне поштове підприємство "Укрпошта" з 27 березня 2014 року почало пересилати усі поштові відправлення в Крим як міжнародну пошту через РФ.