Сьогодні донецькі сепаратисти хочуть самостійно провести референдум про федералізацію
Донецькі сепаратисти загрожують сформувати "народну обласну раду" і провести референдум про приєднання області до Росії.
Сьогодні, 7 квітня, в понеділок, о 12 годині сепаратисти, які захопили Донецьку ОДА, збираються оголосити "народний мандат", тобто "розпустити обласну раду" і в якості депутатів "обрати представників від усіх представників громадськості в області.
Про це повідомляли місцеві ЗМІ.
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Нагадаємо, вчора, 6 квітня, загарбники зачитали резолюцію, в якій вимагають негайного скликання позачергової сесії Донецької обласної ради і прийняття нею рішення про проведення референдуму про входження до складу Росії.
Вчора сепаратистами був поставлений ультиматум: якщо до опівночі 6 квітня не скличуть сесію, то сепаратисти "розпустять обласну раду".