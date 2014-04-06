Сьогодні в Донецьку сепаратисти захопили ОДА та поставили владі ультиматум
21:22, 06 квітня 2014Політика
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Загарбники зачитали резолюцію, в якій вимагають негайного скликання позачергової сесії Донецької обласної ради і прийняття нею рішення про проведення референдуму про входження до складу Росії.
Донецькі сепаратисти погрожують сформувати "народну обласну раду".
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Якщо сьогодні до півночі не буде скликана позачергова сесія, то сепаратисти погрожують оголосити в понеділок о 12 годині "народний мандат", тобто "розпустити обласну раду" і в якості депутатів "обрати представників від усіх представників громадськості в області.
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