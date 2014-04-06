Сьогодні в Донецьку сепаратисти захопили ОДА та поставили владі ультиматум

Донецькі сепаратисти погрожують сформувати "народну обласну раду".

Читайте такожДонецька міліція пояснила свою бездіяльність при захопленні сепаратистами ОДА

Якщо сьогодні до півночі не буде скликана позачергова сесія, то сепаратисти погрожують оголосити в понеділок о 12 годині "народний мандат", тобто "розпустити обласну раду" і в якості депутатів "обрати представників від усіх представників громадськості в області.