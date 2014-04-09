Путін сподівається, що влада України "не наробить нічого непоправного"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з членами уряду.

«Ми з вами зібралися для того, щоб подивитися, що ми можемо й повинні зробити додатково для розвитку наших економічних зв'язків із одним із наших ключових партнерів – Україною. Ми бачимо, які складні внутрішньополітичні процеси там відбуваються, і я сподіваюся, що ініціативи російського Міністерства закордонних справ із вирівнювання ситуації, зі зміни її на краще матимуть наслідки й результат буде позитивний. В будь-якому разі, сподіваюся, що тимчасово виконуючі обов'язки різних рівнів не нароблять там нічого такого, що не можна було б виправити», - сказав Путін.

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Він зазначив, що в основі всіх відносин завжди лежить економіка.

За словами Путіна, в ході останнього саміту Росія - Євросоюз у Брюсселі досягнуто домовленість із партнерами в ЄС про те, що почнеться діалог на високому експертному рівні, на міністерському рівні між Росією та Єврокомісією з приводу приєднання України до договору про асоціацію з Євросоюзом. «Наші партнери в Брюсселі визнали, що це істотним чином зачіпає економічні інтереси Російської Федерації, й погодилися провести необхідні консультації», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Проте РФ не припинила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. 5 квітня співробітники СБУ спільно з прикордонниками в пункті пропуску «Красна Таловка» (Луганська область), затримали громадянина РФ Банних Романа Сергійовича, який намагався перетнути державний кордон України для безпосередньої організації та координації сепаратистських акцій у Луганську. За даними СБУ, Банних, 1985 р. н., зареєстрований за адресою в/ч 13204, яка входить до складу ГРУ Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, безпосередньо організовував та координував з території РФ роботу диверсійної групи, яка діяла в Україні. Метою цих глибоко законспірованих груп було повалення конституційного ладу та захоплення влади, здійснення терористичних актів, розпалювання сепаратизму та дестабілізація ситуації у східних регіонах нашої держави.

6 квітня в Луганську, Харкові та Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами здійснили спроби захопити органи державної влади.