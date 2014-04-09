Росія проігнорує резолюцію ПАРЄ щодо України

Таку думку висловив 9 квітня журналістам глава російської делегації в ПАРЄ, голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, передає ИТАР-ТАСС.

"У цій організації було багато резолюцій, і давайте не будемо перебільшувати їх значення. Від того, що нас до чогось закликали і ухвалили якусь резолюцію, зовсім не означає, що ми збираємося зараз терміново переглядати нашу зовнішню політику, наші принципи, - зазначив він. - Якщо більшість асамблеї вважає, що Росія несумісна з принципами Ради Європи, спочатку нехай подивляться наскільки вони сумісні самі".

Пушков підкреслив, що РФ "готова бути в ПАРЄ в умовах, коли наші колеги готові до діалогу". "Але якщо колеги будуть готові виключно до крику, галасу і засудження, ми не тримаємося за ПАРЄ і ми дали це зрозуміти", - зазначив голова російської делегації.

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У той же час він додав, що Росія не змінила свою позицію і не збирається виходити з ПАРЄ. Але якщо більшість асамблеї прийме таке рішення, то вона підготує свою відповідь на це.