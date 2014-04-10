Пентагон підтвердив вхід есмінця "Дональд Кук" в Чорне море

Про це заявив у середу в Вашингтоні представник Пентагону полковник Стівен Уоррен, передає РосБалт.

"Місія есмінця "Дональд Кук" полягає в підтримці союзників по НАТО і Чорноморських партнерів щодо прихильності США до посилення і поліпшення взаємодії в напрямку досягнення загальних цілей у регіоні", - наголосив Уоррен.

Представник Пентагону поінформував, що, перебуваючи у Чорному морі, корабель візьме участь у спільних навчаннях і операціях з підвищення рівня взаємодії.

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Раніше джерело в російському військовому відомстві повідомило, що есмінець ВМС США "Дональд Кук", прибуття якого в Чорне море очікується 10 квітня, імовірно, не буде заходити в чорноморські порти. За словами джерела, очікується, що корабель з елементами системи ПРО буде маневрувати в східній частині Чорного моря.

Про те, що на тлі загострення ситуації на південному сході України в акваторію Чорного моря в рамках домовленостей з Києвом у вівторок введено есмінець протиракетної оборони ВМС США "Дональд Кук", ЗМІ повідомили в середу. Офіційної заяви про направлення есмінця в Чорне море з Пентагону раніше не надходило.